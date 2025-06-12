Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.
Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde yılan görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanı çuvalın içine bıraktı.
Ekipler, daha sonra yılanı yerleşim yerinden uzak bir alanda doğaya saldı.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Yılan Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?