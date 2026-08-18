Şanghay Bilim Müzesi 100 Milyon Ziyaretçi Aştı
2001'den beri hizmet veren Şanghay Bilim ve Teknoloji Müzesi, 100 milyon ziyaretçiyi geçti.
SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin açılışından bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısı, salı günü itibarıyla 100 milyonu aştı.
2001 yılında açılan müze, bünyesinde bir bilim ve teknoloji müzesi, bir doğa tarihi müzesi ve bir planetaryumu barındıran kapsamlı bir kompleks olarak hizmet veriyor.
Kaynak: Xinhua
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