Şanghay Bilim Müzesi 100 Milyon Ziyaretçi Aştı

SHANGHAİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin açılışından bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısı, salı günü itibarıyla 100 milyonu aştı.

2001 yılında açılan müze, bünyesinde bir bilim ve teknoloji müzesi, bir doğa tarihi müzesi ve bir planetaryumu barındıran kapsamlı bir kompleks olarak hizmet veriyor.