Şanghay İşbirliği Örgütü\'nden Ticaret Desteği

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü, açık ve şeffaf çok taraflı ticaret sistemine destek açıklayan bir bildiri yayımladı.

Perşembe günü açıklanan bildiride Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) yer aldığı açık, şeffaf, adil, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan bir çok taraflı ticaret sistemini destekledikleri ve açık dünya ekonomisinin gelişimini teşvik etmeye kararlı oldukları vurgulandı.

Üye devletler, ticaretteki zorluklarla etkin şekilde mücadele için DTÖ'nün merkezde olduğu çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyip güçlendireceklerini belirtti.

Açıklamada üye devletlerin DTÖ çerçevesindeki kalkınma görüşmelerinin önemine dikkat çektiği ve açık, sürdürülebilir, istikrarlı, çeşitlendirilmiş ve güvenilir bir küresel tedarik zincirinin desteklenmesi gereğini vurguladıkları ifade edildi.