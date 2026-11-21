Şanlıurfa Akçakale'de otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda Koruklu Mahallesi yakınında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.Y. (52) idaresindeki 63 NC 970 plakalı kamyon, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Koruklu Mahallesi yakınlarında F.T. (46) yönetimindeki 63 TB 854 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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