Şanlıurfa Birecik'te otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa Birecik'te otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile tur otobüsü çarpıştı, yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Engermen'in (60) kullandığı 63 ADH 656 plakalı hafif ticari araç ile Mümin A. (45) idaresindeki 35 BYC 613 plakalı tur otobüsü, Birecik-Halfeti kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Engermen, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Engermen, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü Mümin A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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