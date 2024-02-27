Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa\'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 267 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.02.2024 11:23
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 267 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor.

Ekipler, 1-26 Şubat'ta yaptıkları operasyonlarda 267 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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