Şanlıurfa\'da asayiş denetimi

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamlılığı, aranan kişilerin yakalanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
Denetlenen 126 araçtan 13'nün sürücüsüne toplam 77 bin 696 lira para cezası uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.
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