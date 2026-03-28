Şanlıurfa\'da Balıklıgöl Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

Termometrenin 20 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Bu arada kentte etkili olan sağanak nedeniyle suyu bulanık hale gelen ve rengi değişen Balıklıgöl'ün tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından eski haline döndüğü görüldü.