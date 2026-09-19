Şanlıurfa'da boya yapan kişi akıma kapılarak öldü, ev sahibi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da boya yapan kişi akıma kapılarak öldü, ev sahibi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi'nde bir evde boya yapan 31 yaşındaki kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamazken, ev sahibi İ.H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi'nde İ.H.B'ye (44) ait evde boya yapan Abdullah İncik (31) akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İncik, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Ev sahibi İ.H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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