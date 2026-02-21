Şanlıurfa'da Damdan Düşen Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evinin damından düşen kişi yaralandı.
Kırsal Payamlı Mahallesinde onarım yapmak için evinin damına çıkan M.S. (31), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.S. hastaneye kaldırıldı.
