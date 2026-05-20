Şanlıurfa'da Deprem Panigi

ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİLERİN PANİK ANLARI KAMERADA
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Ders sırasında depreme yakalanan Şanlıurfa'daki öğrenciler, panikle okul bahçelerine çıktı. Vatan Ortaokulu'ndan koşarak bahçeye çıkan öğrenciler, güvenlik kamerasına yansıdı. Okullarda güvenlik amacıyla tahliye gerçekleştirilirken, öğrenciler bir süre bahçelerde bekletildi.
