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Şanlıurfa'da dolu yağışı ve yağmur kırsal mahalleleri göle çevirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı etkili oldu. Birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karaköprü ilçesinde bulunan birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. Kırsal mahallelerin yanı sıra ekili arazilerin ve fıstık ağaçlarının da dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.