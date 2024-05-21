Şanlıurfa\'da Ehliyet Sınavında Sahtecilik İddiasıyla 12 Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınavında bazı kişilerin "resmi belgede sahtecilik" yaparak başkalarının yerine sınava gireceğini tespit etti. Bu kapsamda yapılan incelemede 12 kişi gözaltına alındı.

Üst aramalarında işitme cihazları ve kopya düzenekleri bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.