Şanlıurfa\'da Gerçekleştirilen Silah Ticareti Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 4 ay süren çalışma sonrası Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te belirlenen adreslere 23 Ocak'ta eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.