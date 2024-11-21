Şanlıurfa'da İnşaat Şantiyesinde Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İnşaat Şantiyesinde Taşlı Sopalı Kavga

Şanlıurfa\'da İnşaat Şantiyesinde Taşlı Sopalı Kavga

Şanlıurfa'daki bir inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

21.11.2024 14:32  Güncelleme: 14:33
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ŞANLIURFA'da inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamberiye Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde dün öğle saatlerinde işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Onlarca işçinin karıştığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da İnşaat Şantiyesinde Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika

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