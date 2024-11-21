Şanlıurfa\'da İnşaat Şantiyesinde Taşlı Sopalı Kavga

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ŞANLIURFA'da inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamberiye Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde dün öğle saatlerinde işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Onlarca işçinin karıştığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.