Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 27 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik 2 ilçede çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 6 bin 540 paket sigara, 47 kilogram çay, 44 elektronik sigara ve 500 gram tütün ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
