Şanlıurfa'da Liseye Saldırı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da bir liseye eski öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, şunlar kaydetti:

"Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisemizde bu sabah meydana gelen silahlı saldırı, hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir."

Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."