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Şanlıurfa'da Maradona'ya benzeyen adam - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Maradona'ya benzeyen adam

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Menderes Akın, Arjantinli ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile dikkati çekiyor. Akın, sosyal medyada paylaştığı videolarıyla da ünlü futbolcuya benzerliği nedeniyle şaşırtıyor. Akın, Maradona'ya benzemekten gurur duyduğunu söylüyor ve artık kendisini Maradona olarak görüyor.

Şanlıurfa\'da Maradona\'ya benzeyen adam
22.01.2024 - 18:41,
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Menderes Akın, Arjantinli ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile dikkati çekiyor.

Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile tanınan Menderes Akın'a genellikle adıyla seslenen kimse olmuyor. Her görenin tekrar bakıp "Maradona" diye hitap ettiği Akın, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoları görenleri de ünlü futbolcuya benzerliği nedeniyle şaşırtıyor.

Yeşil sahada çocuklarla futbol oynayan Akın, Ceylanpınar'da doğduğunu, aslen Mardinli olduğunu, herkesin kendisini Maradona'ya benzettiğini söyledi.

Çocukken Maradona'nın kim olduğunu bilmediğini anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Sonradan öğrendim ki yıldız, çok ünlü, çok meşhur futbolcuymuş, dünyaya ismini yazdıran. Arjantinli olduğunu öğrendim. Gerçekten ben onun fotoğrafını elime alırken, kendimi onunla kıyasladığım zaman ikizimmiş gibi. Nereye gidersem gideyim mesela seyahat yapıyorum otobüste herkes bana bağırır 'Maradona' diye, fotoğrafımı ve videomu çekerler. Otel, lokanta ve kahvehane gibi yerlere gittiğim zaman herkes ayağa kalkarak bana bakar. Yani insanın bu kadar benzerliği olmaz diyorlar. Mutluyum yani öyle bir ünlü, meşhur bir futbolcuya benzediğim için gurur duyuyorum."

Sosyal medyada yurt dışından çok ilgi gördüğünü kaydeden Akın, "İsmim Menderes ama şu anda Menderes'ten ziyade herkes beni 'Maradona' olarak çağırıyor ve ben artık Menderes'i unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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