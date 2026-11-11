Şanlıurfa'da otobüs ve 2 araçta 17 kilo 200 gram skunk bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otobüs ve 2 araçta 17 kilo 200 gram skunk bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa\'da otobüs ve 2 araçta 17 kilo 200 gram skunk bulundu, 3 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da polisin uyuşturucu uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilde arama yapıldı. Otobüsün bagajı ile araçların farklı bölgelerine gizlenmiş 17 kilo 200 gram skunk bulunurken, gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında ve 2 otomobilde 17 kilo skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamalarda şüpheli görülen bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu. Araçlarda eğitimli köpek ve ekipler tarafından yapılan aramalarda, otobüsün bagajındaki karton kutularda uyuşturucu madde bulundu. İki otomobilde yapılan detaylı aramalarda ise uyuşturucunun bir aracın arka sol kaportasına, diğerinin ise stepne lastiğinin içerisine gizlendiği tespit edildi.

Operasyonda 21 parça halinde toplam 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otobüs ve 2 araçta 17 kilo 200 gram skunk bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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