Şanlıurfa'da Otobüs Yangını

ŞANLIURFA'da şehir içi yolcu taşıyan bir otobüste yangın çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden hareket eden otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Panik yaşayan yolcuların güvenli bir şekilde araçtan indirilmesinin ardından durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs hurdaya dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -