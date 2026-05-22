Şanlıurfa\'da Sahte Askerlik Raporu Skandalı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı Ka 22 May 2026 Cum 9: 7ndaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 7 ilde operasyon gerçekleştirmiş, 44 şüpheliyi gözaltına almıştı.