Şanlıurfa'da Şenyaşar ailesi anıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Şenyaşar ailesi anıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından katledilen baba Esvet ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, ölüm yıl dönümünde Suruç'taki mezarları başında anıldı. Anmaya katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katliamdan sorumlu tuttuğu kişiler hakkında açıklamalarda bulundu. Emine Şenyaşar'ın bir oğlunun cezaevinde olduğunu belirten Hatimoğulları, katliamı gerçekleştiren AKP'li vekilin ailesinden yargılanan olmadığını ifade etti. Şenyaşar ailesinin taleplerine destek çağrısı yapan Hatimoğulları, adaletin sağlanması için ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise katliamın arkasında Erdoğan'ın olduğunu iddia etti.

15.06.2024 16:36
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(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından katledilen baba Esvet ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, ölüm yıl dönümünde Suruç'taki mezarları başında anıldı.  Anmaya katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Katliamdan, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere AKP'nin Şanlıurfa teşkilatı ve AKP'den milletvekili seçilmiş olan zat başta olmak üzere herkes sorumludur" dedi.

Suruç Asri Mezarlığı'nda yapılan anmaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, katliamda eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ve katliamdan yaralı kurtulan DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Mezar ziyaretinin ardından açıklama yapan Hatimoğulları, "Bu cinayeti aşan bir şeydir. Düpedüz katliamdır. Bu katliamda Emine Ana yıllardır, bugün mezarda duyduğumuz çığlığını yıllardır duyuyoruz. Emine Ana susmadı, bu katliamı her yerde teşhir etti. Emine Ana Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine, Türkiye'deki bütün yetkililere, bütün halklara bütün kamuoyuna şunu dedi: Benim çocuklarım katledildi, benim eşim katledildi. ve burada herkesin bir ihmali var ve sistematik gerçekleşmiş, planlanmış bir katliam gerçekleştiğini kendisi ana diliyle hepimizin anlayacağı bir duyguyla anlattı. Bütün kamuoyu çok iyi biliyor. Seçim döneminde AKP milletvekili adayı ailesiyle birlikte Şenyaşar ailesinin iş yerlerine gelerek sözüm ona seçim propagandası yaparken adeta tehdit edercesine hakaret edercesine daha sonra bir katliamla gerçekleşecek bir süreci kendileri başlattı. Kemara kayıtlarını ortadan kaldırdılar. Baba Şenyaşar'ı katlettikleri hastanenin kamera kayıtlarını ortadan kaldırlar. Bu katliamda kolluk kuvvetleri başta olmak üzere AKP'nin Urfa teşkilatı ve AKP'den milletvekili seçilmiş olan zat başta olmak üzere herkes sorumludur." dedi.

"AKP'li vekilin ailesinden yargılanan yok"

Hatimoğulları, Emine Şenyaşar'ın bir oğlunun de şu anda cezaevinde olduğunu vurgulayarak, "Onun dışında bu cinayeti işleyen AKP'li vekilin ailesinden doğru düzgün yargılanan yok. Oysa onlar hastaneye kadar aileyi takip edip yaralı olanlara da orada katliam gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

"Delillerin tek tek karartılmasına izleyici kaldılar"

Emine Şenyaşar'ın yanında olduklarını belirten Hatimoğlları, şunları söyledi:

Bütün siyasetçileri, vicdan sahibi herkesi bu vicdanı kararmış, çürümüş olan yargıya, saraya karşı ortak bir tavır sergilemeye, Emine Ana'nın taleplerinin yanında durmaya davet ediyorum. Adalet Bakanı gerçekleşen bu katliamda Bakanlık olarak izleyici kaldılar. Delillerin tek tek karartılmasına çalınmasına, saklanmasına izleyici kaldılar. Söz konusu Kürt aileleri, Kürt halkı olunca seçimlerde 'AKP'li değilseniz eğer katledilmeyi hak edersiniz. Bu katliam emrini benim vekil adayım dahi yapabilir' iznini veren AKP şunu anlamalıdır. Kürt halkı bu ülkenin asli bir halkıdır."

Ferit Şenyaşar: "Bu katliamın arkasında zalim Erdoğan var"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise 6 yıl önce yaşanan katliamın Suruç halkına yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"6 yıl önce bir arife gününde üç insanımız bir devlet hastanesinde katledildi. Bu katliam ailemiz nezdinde bütün Suruç halkına, bütün Kürt halkına yapılmıştır. Devlet Hastanesi'nde bu katliam gerçekleşirken yüzlerce polis izlediler. Çünkü bu katliam emrini veren azlettiren AKP'nin eski milletvekili, katildir. Bu kişi yargı tarafından cezalandırılmasa da toplum tarafından mahkum edilmiştir. Şu an Şanlıurfa'nın dışında bir ilde saklanıyor. Bu katliamın arkasında aynı zamanda zalim Erdoğan vardır. Çünkü AKP'de bu katliamı kabul etmiyor, bütün AKP'li milletvekilleriyle görüşüyorum. Bu katliamı yapan şahıs Erdoğan'ın arkasına saklanmış bundan dolayı yargı işlemiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Şenyaşar ailesi anıldı - Son Dakika

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