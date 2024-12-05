Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 merminin ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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