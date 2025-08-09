Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 10 şarjör ve 215 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.