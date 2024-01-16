 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Yaralandı

Şanlıurfa'da bakkala gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin kollarından ve bacaklarından ısırdığı Koçyiğit, yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edilen Koçyiğit'in tedavisinin 2 hafta süreceği belirtildi. Baba, başka kişilerin aynı acıyı yaşamamasını ve sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.

Şanlıurfa\'da Sokak Köpeği Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Yaralandı
16.01.2024 - 13:59,
Abone Ol

ŞANLIURFA'da, bakkala giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Fidan Damla Koçyiğit (12), yaralandı. Doku kayıpları yaşayan Koçyiğit, ilk müdahalesinin ardından tedavi için Gaziantep'e getirildi.

Olay, 13 Ocak günü Karaköprü ilçesine bağlı Çiftekemer Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkala gitmek için evden çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Fidan Damla Koçyiğit'e sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kollarından ve bacaklarından ısırdığı Koçyiğit, yaralandı. Fidan Damla Koçyiğit, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Koçyiğit, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fidan Damla Koçyiğit'in tedavisinin yaklaşık 2 hafta sürmesinin beklendiği belirtildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Halim Bayram, küçük kızın doku kayıpları yaşadığını belirterek, "12 yaşındaki hastamıza köpek saldırmış. Doku kayıpları olmuş ve Şanlıurfa'da gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. Enfeksiyon hastalıkları açısından hastamıza tetanos aşısını, kuduz aşısını ve kuduz immünglobulin dediğimiz serumunu yaptırdık. Sonrasında el cerrahisi ve çocuk psikiyatrisi tarafından gerekli takipler yapılmaktadır. Hastamızın doku kaybı var ve gerekli müdahaleler plastik cerrahisi, el cerrahisi ve ortopedi birimi tarafından yapılmaktadır. Doktor arkadaşlarımızın gerekli tedavilerinin ardından çocuğumuzu iki haftaya kadar taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

BABA: BİZİM BAŞIMIZA GELDİ BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN

Küçük kızın babası Mehmet Koçyigit (43), başka kişilerin aynı acıyı yaşamamasını isteyerek, "Kızım bakkala gitmek için evden çıktığı sırada köpeğin saldırısına uğruyor. Duyar duymaz çocuğumuza yetiştik ve hastaneye götürdük. İlk müdahaleler yapıldı ve sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirdim. Daha önce de amcamın 11 yaşındaki oğluna ve yine bir komşumuza köpekler saldırdı. Köyümüzde çok sayıda başıboş köpekler var. Köylülerimiz de köpek saldırılarına karşı tedirginler şu anda. Sokak köpeklerinin acilen toplanması gerekiyor. Belediyelerin barınakları genişletip başıboş köpekleri toplaması gerekiyor. Başka birinin de başına gelsin ve aynı acıyı yaşasın istemiyoruz" dedi.

'KÖPEKTEN KAÇACAK FIRSATIM OLMADI'

Fidan Damla Koçyigit ise olay sırasında çok korktuğunu ifade etti. Koçyiğit, "Bakkala giderken bir anda köpek saldırdı ve beni parçalamaya başladı. Kaçmaya çalıştım ama başaramadım. Kuzenlerin ve köylülerimiz gelip beni kurtardı. Çok korktum. O an kollarımı bacaklarımı ısırarak kopartmaya başladı. Şu anda biraz daha iyiyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Güvenlik, Şiddet, Hastane, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Yaralandı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırısı: 12 Yaşındaki Kız Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement