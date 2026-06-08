Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon!

08.06.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 27 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
14:48
Yaz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde Fener’de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
14:28
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.