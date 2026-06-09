Şanlıurfa\'da Suç Örgütüne Operasyon

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, 5 Haziran'da Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; 1 AK-47 piyade tüfeği ve şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 23 tabanca mermisi ile 1 çek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.