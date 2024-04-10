Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Şanlıurfa\'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Şanlıurfa'nın 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Yangın hızla büyüyor ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

10.04.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika

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