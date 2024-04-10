Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
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Kırklareli'nde Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve diğer yetkililerin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ekici, bayramlarda hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.
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