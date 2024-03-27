Şanlıurfa\'da terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik ilçe kırsalındaki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 86 mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'daki doğal zenginliklerden faydalanmanın tek yolunun KKTC ve Türkiye'nin de içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında tekrar ortak bir devlet kurma ihtimalinin olmadığını ve müzakerelerin iki devlet arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirmesine dışlandığını ve Türkiye'nin bu konuda liderlik yapması gerektiğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurum hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, hiçbir siyasi isim veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmadığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.
İstanbul'un tarihine ve fethine ışık tutan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde 'Haremeyn - Kutsal Yolculuk Sergisi' sergisi ziyarete açıldı. Sergi, İBB Kültür tarafından düzenlenmiş olup, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyonundan seçilmiş kutsal emanetleri bir araya getirmektedir. Sergide, Sakal-ı Şerif, Kabe-i Şerif iç örtüsü ve çeşitli hilye-i şerifeler gibi önemli kutsal emanetlerin yanı sıra, hac yolculuğunun izlerini taşıyan kartpostallar ve gravürler de sergilenmektedir.
Keman sanatçısı Canan Anderson, Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından biri olan 'Kara Sevda'yı kendi yorumuyla seslendirdi. Anderson, şarkıya özel hazırladığı insancıl bir klip ile müzikseverlerin beğenisine sundu.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 5 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan ve 301 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan toplam 258 bin 515 TL cezai işlem uygulandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor. Tesis, savaştan yorgun düşmüş ülkeyi kendi kendine yeterli hale getirme çabaları kapsamında açıldı.
Tunus Ekipman ve İskan Bakanlığı, ülkenin en uzun köprüsünün inşası için Çin'in Sichuan Yol ve Köprü Grubu ile sözleşme imzaladı. Yeni köprü, trafik sıkışıklığını hafifletecek ve yerel iş ve ticareti teşvik edecek. Köprünün toplam uzunluğu 2.070 metre olacak.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ali Can Uludağ, öğrencilerle birlikte kitap okudu. En çok kitap okuyan öğrencilere hediye veren Uludağ, kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.
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