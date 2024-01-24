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Şanlıurfa'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş Toprağa Verildi

Şanlıurfa'da meydana gelen TIR kazasında hayatını kaybeden Sefa Sabuncu, Muharrem Güzel ve Mehmet Sümer'in cenazeleri toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer arkadaşlar ise hastanede tedavi altına alındı. Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınan TIR şoförünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa\'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş Toprağa Verildi
24.01.2024 - 12:32,
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ŞANLIURFA'da, TIR'ın altına giren otomobilde ölen Sefa Sabuncu (22), Muharrem Güzel (24) ile Mehmet Sümer'in (25) cenazeleri toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Özel bir medresede eğitim aldıkları öğrenilen 5 arkadaş, market alışverişi yapmak için Mehmet Sümer'in kullandığı 47 ACU 204 plakalı otomobille yola çıktı. Yolculuk sırasında otomobil, bilinmeyen nedenle, önünde ilerleyen Yusuf Çeçen'in kullandığı 47 AAH 185 plakalı TIR'a çarptı. Savrulan otomobil, yan taraftan dorsenin altına girdi. Otomobilin sürücüsü Mehmet Sümer ile yanındaki Muharrem Güzel, Sefa Sabuncu, Burhan Sümer ve Ahmet Uludağ yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde sıkışan 5 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; yaralılardan Mehmet Sümer, Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden çıkarılan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sümer ile Uludağ'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazada ölen 3 arkadaşın cenazeleri, adli tıp kurumundaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Mehmet Sümer ve Muharrem Güzel'in cenazeleri, yakınları tarafından defnedilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine götürülüp, toprağa verildi. Safa Sabuncu ise Şanlıurfa'da defnedildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Yusuf Çeçen'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da TIR Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş Toprağa Verildi - Son Dakika
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