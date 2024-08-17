Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 2 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
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