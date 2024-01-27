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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs dron destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs dron destekli operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K., jandarmanın dron destekli operasyonuyla, arazide yakalandı. İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.01.2024 - 17:22,
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K., jandarmanın dron destekli operasyonuyla, arazide yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K.'nin yerini tespit ederek, operasyon düzenledi. Ekipleri fark eden İ.K. kaçmaya başladı. Ekipler gözden kaybolan İ.K.'yi dronla aradı. İ.K., kaçtığı noktadan 10 kilometre mesafede boş arazide yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İ.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Şanlıurfa\'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs dron destekli operasyonla yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs dron destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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