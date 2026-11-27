Şanlıurfa Eyyübiye'de gömleği tekerleğe takılan sürücü traktörden düşerek yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarlada traktörle çalışan sürücü, gömleğinin tekerleğe takılması sonucu dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörden düşen sürücü yaralandı.
Başgöze Mahallesi'nde traktörle tarlada çalışan H.B, gömleğinin tekerleğe takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan sürücü, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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