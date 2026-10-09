Şanlıurfa Halfeti'de panel kıvılcımları bekçi konteynerinde yangına neden oldu

Şanlıurfa Halfeti'de panel kıvılcımları bekçi konteynerinde yangına neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Kırsal Özmüş Mahallesi'ndeki çiftlikte bulunan elektrik panelinden çıkan kıvılcımlar, çalışanların kullandığı bekçi konteynerinde yangına neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, konteyner zarar gördü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki çiftlikte çıkan yangında bekçi konteyneri zarar gördü.
Kırsal Özmüş Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan elektrik panelinden çıkan kıvılcımlar, çalışanların kullandığı bekçi konteynerinde yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında konteyner zarar gördü.
Kaynak: AA
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