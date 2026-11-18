Şanlıurfa Karaköprü'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü'de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?