Şanlıurfa Siverek'te alacak kavgasında 7 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltında

Şanlıurfa Siverek'te alacak kavgasında 7 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü; ikisi bıçakla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
Kırsal Armağan Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kavgada ikisi bıçakla olmak üzere, 7 kişi yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?