Şanlıurfa Siverek\'te minibüs ile otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te minibüs ile otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karacadağ Kavşağı'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs, Siverek- Diyarbakır kara yolunun Karacadağ Kavşağı'nda İbrahim S. yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki İsmail S. ve minibüsteki Azize S. sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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