Şanlıurfa Siverek\'te tır bariyerlere çarptı, sürücü araçta sıkışarak yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te tır bariyerlere çarptı, sürücü araçta sıkışarak yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunda demir bariyerlere çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Abdulaziz Umay (42) idaresindeki 38 ADA 567 plakalı tır, Siverek- Diyarbakır kara yolunun kırzsal Zincirliçay Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Umay, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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