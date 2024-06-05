Sapanca'da Başörtülü Kadınlara Hakaret İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Sapanca'da Başörtülü Kadınlara Hakaret İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Sapanca\'da Başörtülü Kadınlara Hakaret İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Sapanca ilçesinde bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan video üzerine harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının kimliğini belirledi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

05.06.2024 21:03
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Sapanca, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da Başörtülü Kadınlara Hakaret İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da Başörtülü Kadınlara Hakaret İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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