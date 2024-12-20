Sapanca'da Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarpması sonucu 63 yaşındaki Solmaz Nalbantoğlu hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

20.12.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarpması sonucu 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu'nun (63) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) yönetimindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan kamyon şoförü E.K., jandarmadaki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nalbantoğlu'nun cenazesi ise bugün Hacımercan Mahallesi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Solmaz Nalbantoğlu'nun hareket etmek üzere olan kamyonun önünden geçmeye çalıştığı, bu sırada hareket etmeye başlayan kamyonun ise kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sapanca'da Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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