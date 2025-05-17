Sapanca'da Motosikletli Adam Vuruldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kişi, şüpheli ya da şüphelilerce kalçasından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte motosiklet ile seyir halinde olan M.G., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vuruldu. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA Sakarya),