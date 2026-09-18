Sapanca'daki bungalov davasında sanık H.K. için zorla getirme kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Sapanca'daki bungalov davasında sanık H.K. için zorla getirme kararı çıkarıldı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık H.K. hakkında zorla getirme kararı çıkararak davayı erteledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık T.S. ile ve avukatı hazır bulundu. Sanık H.K. ile müştekiler ve avukatları duruşmada yer almadı. H.K'nin avukatı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, gizli kameranın çalışıp çalışmadığının tespiti ve görüntü izlemeye elverişli olup olmadığına ilişkin rapor ile diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

Ardından sanık ve avukatlarına, müştekilerin kızının da mağdur olması nedeniyle açılan ve dosyayla birleştirilen davaya ilişkin söz ve "özel hayatın gizliliğini ihlale teşebbüs" suçundan ek savunma hakkı verildi.

Sanık T.S, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "En başından beri söylediğim gibi suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

T.S'nin avukatı da dijital materyal inceleme raporunda kameranın çalışmadığının belirtildiğini, "işlenemez suç" olduğunu, atılı suçun oluşmadığını savunarak, müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık H.K'nin avukatı da rapora göre kameranın çalışmadığını, "işlenemez suç" olduğunu iddia ederek, müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

Hakim, sanık H.K. hakkında birleşen dosyaya ilişkin savunmasının alınması için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya Valiliği, 15 Nisan 2025'te ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48), polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın 2025'in eylül ayında yapılan duruşmasında sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA
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