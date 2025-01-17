Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor

Sapanca Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseliyor

Son yağışlarla Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,23 metreye ulaştı. Daha fazla kar bekleniyor.

17.01.2025 16:52
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Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar, sonbahar ve kışın yeteri kadar yağış düşmemesi nedeniyle bir ay önce son 5 yılın en düşüğü olarak 29,97 metre ölçülen gölün su seviyesi, kentte son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışla yükselişe geçti.

Bu ay itibarıyla kent genelinin yüksek kesimlerine yağan kar ve son günlerde etkisini gösteren sağanakla göl seviyesi, önceki aya göre 30 santimetre artarak 30,23 metreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) edinilen bilgiye göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, yıllara göre 17 Ocak itibarıyla 2024'te 32,02,2023'te 30,99, 2022'de 31,93, 2021'de 30,34, 2020'de 31,74 metre kaydedildi.

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.

Son yağışlarla kritik seviyeyi atlatan göldeki su seviyesinin, kış aylarında beklenen kar yağışlarının da etkisiyle maksimum oranlara ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika

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