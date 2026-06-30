Sapanca Gölü\'nde Temizlik Çalışması

Sakarya'nın ana içme suyu kaynağı Sapanca Gölü havzasında 200 personel ve 23 araçla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan gölün doğal yapısını korumak amacıyla 14 kilometrelik kıyı şeridinde 6 farklı noktada eş zamanlı çalışma yürütüldü.

Temizlik çalışması kapsamında 200 personel ve 23 aracın katılımıyla göl kıyıları ve havza içerisinde biriken atıklar toplandı.

Cam şişeler, plastik atıklar, metal parçalar ile çevre kirliliğine neden olan diğer atıkların toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Göl tabanındaki batık kayıklar ise ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak imha edildi.

Çalışmalar sayesinde gölün doğal görünümü korundu, su kalitesinin artırılmasına katkı sağlandı, gölde yaşayan canlıların yaşam alanları daha güvenli hale getirildi.

Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı Sapanca Gölü bırakmak için çalışmalar devam edecek.

Vatandaşlardan da kentin en değerli doğal mirası Sapanca Gölü'nün çevresini temiz tutmaları, atıklarını doğaya bırakmamaları istendi.