Sapanca Gölü'nde Yakıt Sızıntısı Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sapanca Gölü'nde Yakıt Sızıntısı Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Sapanca Gölü\'nde Yakıt Sızıntısı Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli'de petrol boru hattına müdahale sonucu yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle kirliliğin oluştuğu Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, göldeki kirliliği temizlemek için çalışmalara başladı. Yakıtın gölden ve dere yatağından tamamen bertaraf edilmesi için hızlı bir şekilde müdahale edildiği belirtilirken, içme suyu kanallarının güvenliği sağlandı ve vatandaşların içme suyu konusunda endişelenmemesi gerektiği vurgulandı.

28.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de petrol boru hattına müdahale sonucu yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle kirliliğin oluştuğu Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin sızıntının ardından gölde çalışma başlattığı anımsatıldı.

"Büyükşehir Belediyesi, sızıntı sonrası karışan yakıt maddesini Sapanca Gölü'nden büyük ölçüde temizledi ve içme suyu için tehdit olmaktan çıkardı." ifadesi kullanılan açıklamada, göldeki emici bariyer sayısını artırarak yakıtı belli alanda toplayan ekiplerin, pH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçmek için sudan numune aldığı belirtildi.

Çalışmaların Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde de başladığı anlatılan açıklamada, SASKİ ekiplerinin de desteğiyle Kocaeli Maşukiye'de yakıtın taşındığı dere yatağının temizlendiği bildirildi.

Akaryakıtın kısa süre içinde dere yatağından ve gölden tamamen bertaraf edilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz gün yaşanan üzücü hadise üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz 1 milyon vatandaşımız için oluşabilecek tüm tehditlerin önüne geçmiş ve içme suyu kanallarımızın güvenliğini sağlamıştır. Hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gördüğümüz bu olayın takibi ilk andan itibaren büyük titizlikle yapılmaktadır. Gölümüze karışan yakıt maddesini en kısa süre içinde bertaraf edip çalışmalarımızı sonlandıracağız. Tüm vatandaşlarımız içme suyu konusunda müsterih olsun."

Kaynak: AA

Sapanca Gölü, Sakarya, Kocaeli, Yerel yönetim, Çevre, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Yakıt Sızıntısı Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde Yakıt Sızıntısı Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement