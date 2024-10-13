Sapanca Şiir Akşamları\'nda Filistin Teması

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Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen final programına, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile şairler, yazarlar ve edebiyat tutkunları katıldı.

Programda konuşan Sapanca Belediye Başkanı Şahin, etkinliğin bu yılki temasının Filistin olmasının çok değerli olduğunu belirterek, "Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Siz değerli şairlerimiz, hayat damarlarımızdaki kanın devamını sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler yeni nesil olarak 'Özgürlük bizim karakterimizdir' diyenlerdeniz ve Filistin'in özgürlük mücadelesinde de sonuna kadar yanındayız." ifadesini kullandı.

Üç gün boyunca kalplerde yankılanan, dizelerde can bulan Filistin'in acısı ve direnişiyle yoğrulmuş bu özel buluşmanın sonuna geldiklerini aktaran Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şirin ise Sapanca Şiir Akşamları'nın, bu yıl insanlığın en derin yaralarına dokunan bir vicdan forumuna dönüştüğünü vurguladı.

Tüm şairlerin, Filistin'deki direnişin gücünü, özgürlüğe duyulan hasreti yürekten hissederek dile getirdiğini anlatan Şirin, "Burada okunan her mısra, Filistin'in özgürlük çığlığı oldu." dedi.

Eserini seslendirmek üzere sahneye çıkan şair Ömer Erdem de Filistin davasına vurgu yaparak, İsrail'in saldırgan politikalarının sadece Gazze ile sınırlı olmadığını, asıl amacın çok daha büyük tehdidi içerdiğini kaydetti.

Türkiye'den ve Filistin'den şairlerin katılımıyla üç gün süren programlarda, özellikle Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekilerek, çeşitli şiirler seslendirildi ve panel düzenlendi.