Sapanca'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli 8,48 gram kokainle tutuklandı - Son Dakika
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Sapanca'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli 8,48 gram kokainle tutuklandı

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Sapanca\'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli 8,48 gram kokainle tutuklandı
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Sakarya'da "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında İstanbul'dan Sapanca'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli, Arifiye'deki otogarda yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin üstünde ve bir araçta 56 parça halinde 8,48 gram kokain ile 1,30 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya'da il dışından uyuşturucu madde getirmeye çalışırken otogarda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen ve takibe alınan A.Ö. (60), Arifiye ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Terminali'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin üstünde ve bir araçta yapılan aramada 56 parça halinde 8,48 gram kokain ve 1,30 gram esrar ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaİstanbulArifiyeSapancaSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli 8,48 gram kokainle tutuklandı - Son Dakika
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