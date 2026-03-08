Şara ve Temim Görüşmesi: Bölgedeki Gerginliğin Düşürülmesi Gerekiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ve sahadaki hızlı değişimleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ve Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şeyh Temim ve Şara, bölgedeki son gelişmeleri ve sahadaki hızlı değişimleri değerlendirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırgan tutumunu kınadığı belirtilen açıklamada, bunun devletlerin egemenliğinin ihlali ve bölgenin güvenlik ile istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu ifade edildi.

Liderlerin, bölgede gerilimin derhal durdurulmasının önemine dikkati çektiği açıklamada, durumun daha fazla tırmanmasının ve bölgenin kaosa sürüklenmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, gerilimin düşürülmesi için uygun koşulların oluşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması gerektiği belirtildi.

Şeyh Temim ve Şara, siyasi ve diplomatik yolların Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri ve BM Şartı çerçevesinde sürdürülmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.