Saraybosna'da Berat Kandili Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Saraybosna'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

Saraybosna\'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programa birçok Bosna Hersekli katıldı. Hünkar Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Programda gecenin önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.

25.02.2024 00:21  Güncelleme: 00:21
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Başkentteki tarihi Hünkar Camisi'nde düzenlenen programa birçok Bosna Hersekli katıldı.

Kandil programında Bosna Hersek İslam Birliğine bağlı din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Mevlit okunmasının ardından ilahiler seslendirildi.

Programda Saraybosna Müftülüğü Din İşleri ve Eğitim Servisi sorumlusu Samed Omerdic, gecenin önemi hakkında vaaz verdi.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç'in de katıldığı programdan sonra dua edildi.

Kaynak: AA

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