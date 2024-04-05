Saraybosna'da Ramazan Ayının Gelenekleri Yaşatılıyor

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan ayının manevi atmosferi geleneklerle yaşatılıyor.

Avrupa'da ramazan ayının en güzel yaşandığı başkentlerden biri olan Saraybosna'da, Osmanlı'dan kalan gelenekler yaşatılırken şehirdeki ay ve yıldız figürlü ışıklandırmalar da ramazan gecelerine görsel güzellik katıyor.

Özellikle tarihi Başçarşı'nın bulunduğu alanlarda ramazana özel yapılan ay ve yıldız ışıklandırmaları hem yerel halkın hem de turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği yerlerin başında geliyor.

Ülkede İslam'ın önde gelen sembollerinden "ay ve yıldız" Bosna Hersek İslam Birliği'nin bayrağında da yer alıyor.

Ramazanda Osmanlı'dan kalan birçok kültürün yaşatıldığı Saraybosna'daki tüm camilerde hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etme geleneği mukabele de yaşatılıyor.

Başkentte yaşayanlar, özellikle Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne ikindi namazı öncesi mukabeleye geliyor.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin minaresinde 500 yıldır sürdürülen gelenek

Bosna Hersek'te yaşatılan bir diğer gelenek de şehrin simgelerinden Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin minaresinden ezan okunması.

Saraybosna'daki Başçarşı'nın merkezinde bulunan camide, 500 yıldır sürdürülen gelenekle vakit ezanlarını minareye çıkan din görevlileri okuyor.

Başkentte yaşayanlar, iftarlarını da Sarı Tabya'dan yapılan top atışlarıyla açıyor. Topun atılmasıyla Sarı Tabya ve tüm şehirde adeta ramazan şenliği başlıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta birçok gelenek sekteye uğrasa da özellikle ramazan ayı kültürleri yaşatılmaya çalışılıyor.